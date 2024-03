Bildrechte: picture alliance/dpa | Ralf Hirschberger

Verwaltungsgericht Klage gegen "Polizeikessel" in Chemnitz 2018 noch nicht entschieden

19. März 2024, 17:50 Uhr

Ausschreitungen, Übergriffe auf vermeintliche Migranten, Nazi-Demos und Gegendemos nach dem tödlichen Messerangriff auf einen Mann in Chemnitz liegen fünfeinhalb Jahre zurück. Doch die Chemnitzer Justizbehörden arbeiten die Vorgänge erst jetzt auf. Am Dienstag entschuldigte sich ein Verwaltungsrichter für die lange Verfahrensverzögerung bei einer Klägerin. Die hat Sachsen wegen eines sogenannten Polizeikessels verklagt, in den sie am 1. September 2018 geraten war.