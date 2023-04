In Chemnitz unterstützten am Mittwoch Jungen und Mädchen der Grundschule Rabenstein "Hans Carl von Carlowitz" die Polizeibeamten bei ihrer Arbeit. Sie stoppten aber nicht nur Autofahrer, die zu schnell waren, sondern auch die, die sich an die Regeln hielten. Die bekamen dann von den Kindern ein Lob für ihre rücksichtsvolle Fahrweise. Jana Ulbricht, Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz, erklärt, wie die landesweite Aktion funktioniert: "Die Aktion 'Blitz für Kids' ist in zwei Wochen aufgeteilt. Die erste Woche gestaltet sich so, dass wir mit den Schülern, meistens der dritten oder vierten Klasse, gemeinsam die Verkehrskontrolle durchführen."



In der zweiten Kampagnenwoche kontrolliert die Polizei ohne Unterstützung der Schulkinder an denselben Stellen erneut die Geschwindigkeit. Wer dann zu schnell ist, dem droht ein Verwarn- oder Bußgeld, schlimmstenfalls ein Fahrverbot.

Sachsens Innenminister Armin Schuster (re.) informierte sich in Chemnitz über den Start der landesweiten Aktion "Blitz für Kids". Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK