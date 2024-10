Knapp fünf Monate nach dem Tod dreier Menschen in Tirpersdorf im Vogtland hat die Staatsanwaltschaft Zwickau Anklage gegen einen 28-Jährigen erhoben. Dem Sohn beziehungsweise Enkel der Opfer werde Mord in drei Fällen vorgeworfen, sagte Staatsanwalt Jürgen Pfeiffer. Er soll seine Mutter und seine Großeltern, die zusammen mit ihm im Haus gelebt haben, im Schlaf überrascht und mit einer Axt getötet haben.

Hintergrund der Tat sollen familiäre Spannungen gewesen sein. Bisher habe sich der Angeklagte nicht zu seinen genauen Motiven geäußert, hieß es weiter seitens der Staatsanwaltschaft. Das Gewaltverbrechen hatte für Entsetzen und Fassungslosigkeit in der Region gesorgt. Bürgermeister Ralph Six hatte von einer Tragödie gesprochen, von einem "schrecklichen Ereignis", das keiner vorhergesehen habe.

Nach früheren Angaben der Polizei hatte der 28-Jährige in den frühen Morgenstunden des 3. Juni den Notruf gewählt und angegeben, seine Familie getötet zu haben. Die Einsatzkräfte fanden daraufhin die drei Leichen im Alter von 59, 84 und 85 Jahren in dem Einfamilienhaus. Den Ermittlungen zufolge wurden sie mit einer Axt getötet. Der mutmaßliche, bislang nicht vorbestrafte, Mörder sitzt in Untersuchungshaft.