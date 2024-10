Auerbachs Ordnungsamts-Chef Moritz Zierold steht an einer vielbefahrenen Ampelkreuzung im Ortsteil Rebesgrün. Hier treffen die Göltzschtalumgehung und die örtliche Hauptstraße aufeinander. Und hier steht ab sofort eine der drei neuen Blitzer-Säulen. "Jeder Blitzer ist an einem Standort errichtet worden, wo wirklich eine Problemlage besteht. Hier in Rebesgrün ist es der Fall, dass wir eine Unfallhäufungsstelle hatten. Gerade in dem Kreuzungsbereich ist Geschwindigkeit immer maßgebend für die Schwere der Unfälle, die dort geschehen sind."