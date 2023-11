Ihn auf den Gehweg zu stellen und die Fußgänger so auf die Fahrbahn zu zwingen, das ist nicht abgedeckt, so Alexander Schnaars. Und - das war eine nachgereichte Hörerfrage - ob bei dem Blitzer auch die Kennzeichen abgenommen werden dürfen. Ja, das ist möglich, so Alexander Schnaars. Allerdings: Wenn die Messanlage als Anhänger im Straßenverkehr unterwegs ist, benötigt sie ein Kennzeichen und entsprechende Beleuchtung.

Spannend wird es bei den Postautos. Hier steht in Paragraf 35 (7a) der Straßenverkehrsordnung, dass diese Fußgängerzonen befahren und auch "kurzfristig" in der zweiten Reihe parken dürfen. Wer etwas genauer hinschaut, entdeckt da aber eine Besonderheit! Dort findet sich nämlich das Wort "Leerung".

Streng genommen ist also das alltägliche Kurzzeitparken in zweiter Reihe zur Auslieferung gar nicht gestattet. Und es kommt noch schlimmer: Das Leeren ist auch nur den "Universaldienstleistern" beziehungsweise ihren Subunternehmen erlaubt, so steht's ebenso im Paragrafen 35 (7a). Das heißt, die zweite Reihe ist für DPD, Hermes, TNT, GLS & Co. absolut tabu. Sie genießen gar keine Sonderrechte.