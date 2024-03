Gemessen wurde demnach auch über mehrere Wochen an einer Kreuzung im Ortsteil Rebesgrün, die als Unfallschwerpunkt gilt und auf der B169 an einem Einkaufcenter am Ortsausgang Richtung Ellefeld. Hier seien zwei von drei Autofahrern deutlich zu schnell unterwegs gewesen. "Wir haben hier eine Straße, die den Charakter einer innerörtlichen Rennstrecke hat und haben hier auch Spitzengeschwindigkeiten um die 180 Stundenkilometer feststellen können", so Zierold.