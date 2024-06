Bei zwei Bränden von Hunderten Strohballen sind in Sachsen zwei Menschen verletzt worden. Zudem entstand ein hoher Schaden, teilte die Polizei mit. Aus zunächst unbekannter Ursache gingen am Dienstagmittag auf einem Feld in Großweitzschen im Landkreis Mittelsachsen mehrere Hundert Strohballen in Flammen auf. Zwei Männer im Alter von 20 und 44 Jahren, die das Feuer im Ortsteil Strocken bemerkten und löschen wollten, wurden wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung in einem Krankenhaus behandelt. Die Löscharbeiten dauerten am Mittwochmittag noch an. der Sachschaden soll mehreren Zehntausend Euro betragen.