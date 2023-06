Im vergangenen Herbst hatte es in Mühlbach kurz hintereinander drei ähnliche Brände gegeben. Im September und Oktober waren zwei Scheunen und ein Strohlager angezündet worden. In der Nacht zum 4. September 2022 brannte eine Scheune vollständig nieder. Zwei Wochen später wurde auf dem gleichen Grundstück eine weitere Scheune ebenfalls ein Raub der Flammen. Schließlich brannte am 16. Oktober 2022 das Strohlager einer Reitanlage im Dorf.



Zuletzt brannte es im Januar diesen Jahres auf einem Bauernhof. Die Polizei ging in drei Fällen von Brandstiftung aus und untersucht nun, ob es einen Zusammenhang zu dem neuen Brand in der vergangenen Nacht gibt.