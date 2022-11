Vogtland Internationale Gitarrenausstellung macht in Klingenthal Station

Im oberen Vogtland dürften die Herzen etlicher Musiker und Musikinstrumentenbauer am Mittwoch deutlich schneller geschlagen haben. Der Grund: In Klingenthal gastierte eine weltweit einmalige Gitarrenausstellung. Unter dem Titel "Boutique Guitar Showcase" tourt die Schau über den gesamten Globus. Nach Stationen in Metropolen wie New York, Vancouver, London, Paris oder Stockholm kam sie jetzt in den vogtländischen Musikwinkel.