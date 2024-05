Das blaue High-Tech-Gerät hat eine weite Reise hinter sich. Es stand bisher in der Denison University in Granville in Ohio in den USA und wurde dort nicht mehr gebraucht. Es sei ein Glücksfall gewesen, dass sich die Universität ein vollkommen neues Digitalsystem zugelegt habe, erzählt Graf. "Am Ende war dann dieser Projektor übrig. Ein neues Gerät hätte sich die Stadt Rodewisch in keinster Art und Weise leisten können."