Ferienspaß Kinder werkeln in Ziegelwerkstatt an der Göltzschtalbrücke

24. Juli 2024, 06:00 Uhr

Die Göltzschtalbrücke im Vogtland ist ein echtes Rekordbauwerk. 574 Meter lang, bis zu 78 Meter hoch und aus etwa 26 Millionen einzelnen Ziegelsteinen erbaut. Eine Wahnsinnsleistung vor rund 170 Jahren. Wie sich das in etwa angefühlt haben muss, ein solches Bauwerk zu bauen, können junge Leute bei einem besonderen Ferienprojekt kennenlernen. Nur einen Steinwurf von der Brücke entfernt stellen sie Lehmziegel in Handarbeit wie anno dazumal her.