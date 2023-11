"Seit meiner Kindheit interessiere ich mich für Eisenbahnen", sagt Klebes. "Zur Eisenbahn gehören auch die Brücken. Ich sammle alles, was damit zu tun hat."

So besitze er Eisenbahnermützen, Modelle, Telefonkarten und eben auch Briefmarken. "Ich habe schon ein kleines Museum zu Hause", sagt der Sammler.

Warum gerade die Komoren deutsche Eisenbahnen auf ihren Briefmarken abbilden, obwohl die Insel selbst gar kein Schienennetz hat? Auch dafür hat Günther Klebes eine plausible Erklärung. "Damit verdient der Inselstaat Geld." Kleine Staaten überall auf der Welt machten solche Geschäfte mit Briefmarken. "Diese Briefmarken werden nie einen Brief sehen. Sie werden aber an Sammler in aller Welt verkauft."