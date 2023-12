Die Kulturministerkonferenz der Bundesländer hat die Bewerbung der Göltzschtalbrücke als Weltkulturerbe nicht auf die deutsche Meldeliste an die UNESCO gesetzt. Der Beschluss wurde auf einer Sondersitzung am Montag gefasst.

Der Antrag, die Göltzschtalbrücke auf die Meldeliste zu setzen, wurde mit der Begründung abgelehnt, dass es am Brückenkopf nicht denkmalgerechte bauliche Veränderungen gegeben habe. Dort heißt es, dass die Verbreiterung des Brückenkopfs sowie die vollständige Auflösung der ursprünglich geschlossenen Brüstung in Form eines Stabgeländers den Forderungen nach Wahrung der Authentizität (Form und Gestalt, Material und Substanz) widerspricht.

Reichenbachs Oberbürgermeister Henry Ruß (Die Linke) kritisierte die Entscheidung der Kulturministerkonferenz im Gespräch mit MDR SACHSEN scharf. Die Nachricht sei ein Schlag in die Magengrube gewesen. "Ich halte es für eine absolut falsche Entscheidung." Die Begründung der Ablehnung sei für ihn nicht schlüssig. "Die Brücke steht seit mehr als 170 Jahren und heute fahren immer noch Züge drüber." Das sei nur möglich, weil der Brückenkopf modernisiert worden sei. "Wer das ausschließt, da weiß ich nicht, was der im Kopf hat, auf Deutsch gesagt", sagte Ruß.

Er kritisierte ebenfalls die Entscheidung, den 1956 eröffneten Stuttgarter Fernsehturm und das Olympiazentrum München auf die Bewerbungsliste zu setzen. "Ich kann nicht verstehen, was ein Stuttgarter Fernsehturm oder das Olympiastadion in München hat, was wir nicht haben." Die Göltzschtalbrücke sei einmalig. "Einen Turm kann jeder bauen, ein Stadion auch. Entschuldigung, wenn ich das so sage: Im Endeffekt war der Fachrat ziemlich kleingeistig. Deshalb werden wir es wieder probieren."