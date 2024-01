Der Logo-Wettbewerb ist laut Purfürst gut angelaufen. Mehrere Vorschläge lägen bereits vor. Bis zum 10. Januar können noch kreative Ideen eingereicht werden, aus denen eine Jury dann den Siegerentwurf auswählen will. Dieser werde mit 200 Euro prämiert. Parallel arbeite der Verein zudem an Spendenprojekten. Möglichst schnell sollen sogenannte "Ziegelpatenschaften" starten. Übers Internet will der Verein so die rund 26 Millionen Ziegelsteine der Göltzschtalbrücke virtuell verkaufen.