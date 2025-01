Der OB kündigt für die Zukunft verstärkte Sicherheitsmaßnahmen an. So soll es eine Videoüberwachung an den Blitzersäulen geben. Scharff ärgert sich über die "kriminelle Energie", die die Täter an den Tag legten. Die zerstörten Blitzer sollen auch für die Verkehrssicherheit wieder aufgebaut werden. Der Rathauschef verweist darauf, dass seit Installation der Geräte die Fahrzeugführer langsamer unterwegs seien. Unfallschwerpunkte sind nach seinen Worten entschärft.



Auerbach hatte im Herbst drei hochmoderne Blitzersäulen aufstellen lassen, um Raserei einzudämmen. Die Stadt hatte sich wiederholt gegen Vorwürfe gewehrt, es gehe vor allem darum, Löcher im Stadtsäckel zu stopfen.