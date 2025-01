Satte fünf Wochen knabbert die Stadt Plauen inzwischen an einer Mäuseplage in der Turnhalle im Plattenbaugebiet Chrieschwitzer Hang. Trotz intensiver Maßnahmen könne das derzeit gesperrte Gebäude noch nicht wieder geöffnet werden, sagt Stadtsprecherin Nadine Läster MDR SACHSEN: "Der aktuelle Stand ist so, dass leider immer noch Mäusespuren festgestellt werden. Wie viele Mäuse jetzt dort sind, können wir nicht genau sagen. Und deswegen gehen wir auf Nummer sicher und lassen die Halle weiterhin zu."

Bildrechte: MDR/Bernd Schädlich

Kein Erfolg trotz Gift und Fallen

Man habe im gesamten Objekt Fallen aufgestellt und Giftköder ausgelegt. Außerdem wurden alle entdeckten Schlupflöcher ins Gebäude verstopft. Im Januar bleibe die Halle auf jeden Fall noch zu, heißt es aus der Stadt. Eine Nachricht, die bei Thilo Blei, Vorstand des Plauener Montessori Schulvereins für ein langes Gesicht sorgt. "Die Stadt hat uns zugesichert, dass sie was tut. Und wir haben eigentlich gehofft, dass wir die Halle jetzt im Januar wieder nutzen können."

Klassenzimmer als Notbehelf

Grund- und Oberschule sowie das Gymnasium des Montessori-Vereins sind Hauptnutzer der Turnhalle. Der Sportunterricht könne seit Ende November nur mit viel Improvisationskunst aufrechterhalten werden, sagt Sportlehrer André Auerswald: "Momentan sind wir gezwungen, viel rauszugehen. Wir haben einen Basketballplatz, wo wir bei Wind und Wetter derzeit den Unterricht durchführen." Der Sportunterricht wurde sogar schon in die Klassenzimmer verlegt: "Da haben wir Fitnessübungen oder Kraftkreise gemacht", sagt Auerswald. Auf Dauer sei das aber kein Zustand, findet der Sportlehrer. Auch der von der Stadt angebotene Wechsel in zwei andere städtische Turnhallen funktioniere leider nur in der Theorie: "In der Praxis sieht es so aus, dass natürlich die Hallen auch voll belegt sind von den Schulen selbst."

Bildrechte: MDR/Bernd Schädlich

Ursache wahrscheinlich Fernwärmenetz