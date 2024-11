Wegen einer Mausplage in Plauen bleibt seit Donnerstag die Turnhalle in der Anton-Kraus-Straße geschlossen. Laut Stadtverwaltung brachten die bisherigen Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung mit Giftködern unter dem Hallenboden und Schlagfallen nicht den gewünschten Erfolg. Derzeit könne nicht abgeschätzt werden, wie viele Mäuse in der Halle sind. Aufgefallen war der Mäusebefall durch Kotfunde vor einigen Wochen. Daraufhin sei sofort der Kammerjäger bestellt worden, informierte die Stadt. Aber die Lage habe sich verschlimmert.

