Das private US-Raumfahrtunternehmen Intuitive Machines hat das Ende seiner IM-1-Mondmission bestätigt. Am 22. Februar 2024 gelang es der Firma, die erste kommerzielle und damit historische Mondlandung zu absolvieren. Die Landefähre Odysseus kippte zwar kurz nach der Landung um, war aber dennoch ein Erfolg.

Odies Instrumente waren nicht für die kalten Mondnächte in der Nähe des Mondsüdpols ausgelegt. Das solarbetriebene Odie war sieben Erdtage lang auf der Mondoberfläche unterwegs, bevor es nach dem Sonnenuntergang am Landeplatz still wurde.