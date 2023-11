Die Polizei in Plauen sucht auch am Freitag weiter nach einem vermissten Mädchen. Wie ein Sprecher der Polizei Zwickau MDR SACHSEN sagte, blieb die Suche nach der elfjährigen Dalina Florentine bislang erfolglos. Man suche derzeit mögliche Aufenthaltsorte ab und befrage Freunde und Bekannte, so der Sprecher. Es habe zudem einen Hinweis auf eine mögliche Sichtung gegeben, auch der werde überprüft.