Die Country- und Schlagersängerin Linda Feller verabschiedet sich via Facebook: "Ich kannte ihn 40 Jahre und habe ihn in dieser Zeit sehr schätzen und lieben gelernt."

Ruhe in Frieden, mein lieber Eberhard.

Die Sängerin und Moderatorin Katharina Herz erinnert sich an Hertel so: "Er war immer ein sehr liebevoller und hochprofessioneller Kollege und für mich manchmal so etwas wie ein 'Tournee-Papa'." Und zur Beziehung zur Tochter Stefanie schreibt Herz: Es gibt keine Worte dafür, wie seine Augen leuchteten, wenn er von 'seiner Stefanie' erzählt hat."