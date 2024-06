In Grünbach im Vogtlandkreis wird gegen einen 43 Jahre alten Mann wird wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt. Wie die Polizei mitteilte, hatte er am Montagmorgen versucht, ein Wespennest mit einer Flüssigkeit und Feuer zu zerstören. Dabei war am Dach eines Firmengebäudes ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr musste das Dach des Gebäudes öffnen, um den Brand zu löschen. Der 43-Jährige erlitt den Angaben zufolge einen Schock. Ein Feuerwehrmann verletzte sich bei den Löscharbeiten. Der Sachschaden liegt laut Polizei im fünfstelligen Bereich.