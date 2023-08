Eröffnung Wissenschaft zum Anfassen mit "XXL-Experiment-Installationen" in Auerbach

Hauptinhalt

Am Montag startet für die Mädchen und Jungen in Sachsen wieder die Schule. In Auerbach im Vogtland beginnt für die Mathe- und Physik-Fans der Unterricht an einer Oberschule ab sofort nicht erst im Klassenraum, sondern bereits draußen vor der Tür. In einem Park neben der Schule sind Freitag zwei "XXL-Experiment-Installationen" eingeweiht worden.