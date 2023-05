In Zwickau ist in eine Asylbewerberunterkunft eingebrochen worden. Es handelt sich um das geplante und noch unbewohnte Asylheim im Stadtteil Eckersbach. Laut Polizei wurden in dem Plattenbau in der Nacht zum Freitag mehrere Türen und das Heizungssystem beschädigt. Dies führte den Angaben zufolge zu einem Wasserschaden. Die Höhe des Sachschadens ist bisher nicht bekannt. Weil das Gebäude perspektivisch als Unterkunft für Asylbewerber genutzt werden soll, ermittelt der Staatsschutz, teilte eine Polizeisprecherin mit.