Nach dem Überfall auf den aus Meerane stammenden SPD-Politiker Matthias Ecke haben am Mittwochnachmittag Parteikollegen, Familienangehörige sowie Stadträte in Eckes Heimatort demonstriert. Wie der SPD-Ortsverein mitteilte, wurden alle Bürgermeister, Stadträte und solche, die es werden wollen aus den umliegenden Städten eingeladen. Die Demo werde zum Thema "Gesicht zeigen für die Demokratie" und für Meinungsvielfalt veranstaltet. Ecke hatte ursprünglich am selben Tag in Meerane Wahlkampf machen wollen.