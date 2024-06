Kriminalität Frau in Zwickau von Männergruppe bedroht

In der Zwickauer Innenstadt ist am Freitagnachmittag eine Frau von einer zwölfköpfigen Männergruppe bedroht und eingeschüchtert worden. Ein politischer Hintergrund könne nicht ausgeschlossen werden, teilte die Polizei am Samstag mit.

Die Gruppe stand nach Polizeiangaben in der Nähe eines AfD-Standes und bemerkte am Rucksack der Frau, die auf der anderen Straßenseite stand, ein durchgestrichenes Hakenkreuz. Daraufhin habe einer der Männer eine Drohgebärde in Richtung der 24-Jährigen gemacht, ein weiterer habe den Hitlergruß gezeigt. Da die Gruppe den Angaben zufolge dann in Richtung der Frau laufen wollte, verließ sie den Ort und rief die Polizei. Daraufhin flohen die Männer. Der Staatsschutz ermittelt.



Zeugen werden gebeten, sich bei der Zwickauer Polizei zu melden.