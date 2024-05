In Sachsen sind im Zusammenhang mit Wahlen in diesem Jahr bislang 275 politisch motivierte Straftaten registriert worden. Darunter sind laut Innenministerium allein 43 Fälle gegen Amts- und Mandatsträger.



In den meisten Fällen handele es sich um Sachbeschädigungen, Verstöße gegen das Versammlungsgesetz sowie um Beleidigungen. Nach dem Angriff auf den SPD-Europaabgeordneten Matthias Ecke Anfang Mai ermittelt die Polizei auch wegen gefährlicher Körperverletzung.

