Trotz aller Aufklärung: Die Wissenschaftler können nicht bei allen Besuchern die Vorbehalte zerstreuen. Sie fragen sich, warum gerade das kleine Gebiet um den Ort Kirchberg noch nicht von der Liste möglicher Atommüll-Endlager gestrichen wurde. Schließlich grenze es unmittelbar an das Vogtland, das häufig von sogenannten Schwarmbeben erschüttert wird. Auch in Kirchberg seien die Erdbeben zu spüren. Die Wissenschaftler verweisen wiederholt darauf, dass die Untersuchungen noch nicht abgeschlossen seien.

Für Kirchbergs Bürgermeisterin Dorothee Obst ist die Veranstaltung dennoch ein Erfolg. Ihr sei wichtig gewesen, die Informationen, die aktuell vorhanden seien, zu teilen. "Natürlich haben Menschen Angst und natürlich gibt es in der Bevölkerung immer Menschen, die Verschwörungen und Verschwörungstheorien vermuten. Das konnten wir heute, glaube ich, ein Stück weit entkräften." Die Einwohner hätten sehen können, dass Standortregionen auf einer wissenschaftlichen Basis ausgesucht würden. "Am Ende wird trotz allem die Politik die Entscheidung treffen", schränkt sie ein.

Auch wenn die Wissenschaftler betonen, dass sie ihre Arbeit bei der Standortsuche so schnell wie möglich erledigen wollen: Das komplizierte mehrstufige Verfahren steht ganz am Anfang. Laut einer Studie des Öko-Instituts e.V. könnte die endgültige Entscheidung für ein atomares Endlager in Deutschland erst 2074 fallen. Bis dahin werden die 16 Zwischenlager weiterhin gebraucht. Die Diskussionen in den Regionen, die in den kommenden Jahren in die engere Wahl für das Endlager kommen, beginnen gerade erst.