Das alles habe sie motiviert, das Projekt weiterzuentwickeln. Jetzt ist die neue "Kauf beim Bauer"-App entstanden. Die funktioniere nach dem gleichen Prinzip wie die Whatsapp-Gruppe, erklärt Wolf. Die App soll aber sowohl für Anbieter als auch Kunden noch einfacher zu bedienen sein. "Wer in meiner Umgebung ist und wer was anbietet, kann man quasi in der App auf einen Blick sehen", erklärt die App-Entwicklerin.

Wir sind aktuell schon vertreten vom Allgäu bis an die Ostsee. Das ist natürlich das Ziel, dass wir Anbieter aus ganz Deutschland einladen, sich in der App zu registrieren.

Die App sei für alle kostenlos, sagt Wolf. Das gehe aber nur, weil sie praktisch in der Freizeit am Wohnzimmertisch entwickelt wurde. Schon jetzt zeige sich, dass "Kauf beim Bauer" damit auch überregional zum Hit werden könnte. "Wir sind aktuell schon vertreten vom Allgäu bis an die Ostsee. Das ist natürlich das Ziel, dass wir Anbieter aus ganz Deutschland einladen, sich in der App zu registrieren." Die Zeit werde zeigen, ob sich die Entwicklerin mit ihrer App noch weiter ausbreiten wird.