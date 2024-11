Vor 13 Jahren, am 4. November 2011 , war die Terrorzelle NSU aufgeflogen. Zwischen den Jahren 2000 und 2007 haben die Rechtsterroristen zehn Menschen aus rassistischen Gründen ermordet. Das ursprünglich aus Jena stammende dreiköpfige rechtsextremistische Kerntrio lebte in Chemnitz und Zwickau jahrelang im Untergrund. Die Gruppe soll viele Unterstützerinnen und Unterstützer als Helfer gehabt haben.

An der Gedenkveranstaltung in Zwickau nahm auch Bundestagsvizepräsidentin Aydan Özoguz (SPD) teil. Zuvor hatte sie sich in Chemnitz über den Fortschritt des Dokumentationszentrums zum NSU-Komplex informiert. Das Pilotprojekt am Johannisplatz soll während des Kulturhauptstadtjahres 2025 im Mai eröffnen. "Gerade die sich polarisierende Stimmung in unserer Gesellschaft zeigt, wie wichtig zum einen die Aufarbeitung der Morde, aber auch der Blick nach vorn ist", sagte Özoguz. Dafür brauche es mehr Räume für offene, demokratische Auseinandersetzungen, wie sie in Chemnitz geschaffen würden.