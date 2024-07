Ein langer Gang mit vielen großen Metalltüren rechts und links. Die Vollzugs-Abteilungsleiterin im Chemnitzer Frauengefängnis, Katja Bauer, schließt eine der nummerierten Türen auf. Dahinter ein kleines Zimmer. Zwei Schranktüren und eine Wand sind grasgrün – genauso wie die Wände im kleinen Toilettenraum. Das Fenster ist vergittert, es gibt ein Waschbecken mit Spiegel, einen Tisch mit 2 Stühlen, ein Metall-Doppelstock-Bett und ein Telefon, welches nur genutzt werden kann, um genehmigte Nummern anzurufen.

Inhaftierte leben auf zwölf Quadratmetern

Bildrechte: Astrid Wulf Die Hafträume sehen alle ähnlich aus: etwa zwölf Quadratmeter für eine oder zwei Gefangene. In der Regel wohnen sie allein.



In so einem Zimmer lebt also auch die 49 Jahre alte Beate Zschäpe. Für die verurteilte NSU-Rechtsterroristin gelten die gleichen Regeln wie für die anderen Inhaftierten im Chemnitzer Frauengefängnis. Um sechs Uhr werden die Frauen geweckt. Tagsüber können sie unter anderem arbeiten, basteln oder Sport machen. Dafür dürfen sie unter Aufsicht ihre Station verlassen.

Innerhalb ihres Bereichs können sich die 20 bis 40 Frauen außerdem zu bestimmten Zeiten frei bewegen, beschreibt Katja Bauer den Alltag im geschlossenen Vollzug. "Dort können die Frauen gemeinsam kochen und essen. Wir haben Fernsehräume in denen sie auch spielen können und Duschräume. In der Zeit des Aufschlusses können sie duschen", erklärt die Abteilungsleiterin. "Sie können sich gegenseitig in den Hafträumen besuchen oder auch allein die Zeit nutzen." Gegen 21 Uhr sei Einschluss und eine Stunde später Nachtruhe. Dann müsse es ruhig sein. Die Inhaftierten dürften aber fernsehen oder Briefe schreiben.

Zschäpe seit fünf Jahren in der JVA Chemnitz