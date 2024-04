NSU Der sogenannte Nationalsozialistische Untergrund (NSU) war eine neonazistische Terrorvereinigung. In der Zeit zwischen 2000 und 2007 ermordeten die beiden Haupttäter Uwe Mundlos und Uwe Bönhardt neun Migranten und eine Polizistin, unternahmen 43 Mordversuche und 15 Raubüberfälle.



In dieser Zeit lebten sie in Chemnitz und Zwickau im Untergrund. Nach einem Raubüberfall im November 2011 in Eisenach begingen die beiden Täter Selbstmord. Ihre Komplizin Beate Zschäpe stellte sich wenige Tage später der Polizei. Sie wurde 2018 zu lebenslanger Haft verurteilt.



Mehrere ihrer Unterstützer wurden ebenfalls zu Haftstrafen verurteilt. Mehrere Untersuchungsausschüsse konnten die Hintergründe der Verbrechen nicht abschließend klären. Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung