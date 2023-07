Andreas Engert betreibt die Rollschuhbahn. Er lieferte dann die passende Idee. Normalerweise ist er mit Eislaufbahnen im Winter an verschiedenen Standorten in Sachsen präsent. "Die Rollschuhbahn ist eine gute Alternative", sagt er. "Sie ist ähnlich vom Design. Sie hat einen flachen Boden und man hat keine Energiekosten." Der einzige Unterschied wäre, dass der Boden nicht mit Wasser geflutet und gefroren werde.

Der Zeltboden wurde mit besonderem blauen Plastik ausgelegt, um ein gutes Fahrgefühl zu haben. Von Weitem könnte man den Platz fast für einen großen Swimmingpool halten. "Es sind so kleine Platten. Das kennt man aus dem Garten, wenn man sich einen Weg baut", erklärt Engert. "Es ist ein ähnliches Prinzip, nur etwas weicher, damit man es beim Fallen nicht ganz so hart und spröde hat."

Bürgermeister Robert Volkmann traut sich an diesem Tag zum ersten Mal auf die Rollschuhbahn. "Ich kann gar nicht Rollschuhlaufen", verrät er lachend. Der Rollator gibt ihm bei den ersten Schritten Sicherheit, dann hangelt sich der Bürgermeister lieber an der Bande entlang. Auch die Zwillinge der Familie Großer wissen die Rollatoren zu schätzen. Während Louis schon ganz alleine über die Bahn saust, kann sich Lotta langsam an das Rollschuhfahren herantasten und sich nicht nur an ihrer Mutter, sondern auch am Rollator gut festhalten.