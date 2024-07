Die Polizei in Zwickau will die Identität eines menschlichen Skeletts mit Hilfe eines Phantombildes aufklären. Der Polizei zufolge haben es Spezialisten des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg erstellt. Sie formten demnach das mögliche Aussehen des Toten nach, dessen Knochen im vergangenen Jahr in Zwickau gefunden worden. Die Gesichts-Weichteil-Rekonstruktion sei anhand der Schädelknochen möglich gewesen. Obwohl es kleinere Abweichungen vom tatsächlichen Aussehen geben könne, erhoffen sich die Ermittler so Hinweise, wer der Tote gewesen ist.