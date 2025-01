Dass in Deutschland noch T-Shirts produziert werden – das weiß man, seitdem der Hersteller mit einem Affen im Fernsehen wirbt. Aber Socken? Die kaufen die meisten doch billig "Made in China". Trotzdem, sagt Lindner, gäbe es hierzulande noch mehrere Sockenfabriken. "Wir bedienen mit unserer Produktion eine Nische. Das heißt, wir können kleine Stückzahlen abdecken – und das sehr schnell. Das fällt den asiatischen Herstellern aufgrund der Entfernung sehr schwer. Die sind eher dafür prädestiniert, große Stückzahlen herzustellen."

Doch einfach sei das Geschäft in Deutschland nicht, schiebt Lindner hinterher. Wegen der Wirtschaftskrise seien die vergangenen zwei Jahre mit die schwierigsten in der Firmengeschichte gewesen. Der Chef führt in einen Konferenzraum. An der Wand hängen zwei Ölgemälde. Von dem einen blickt ein Herr mit Schnauzbart durch seine Nickelbrille. Daneben: seine Frau. Sie sind Thomas Lindners Urgroßeltern, die die Firma 1890 ganz in der Nähe von Chemnitz einst gründeten.