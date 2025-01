Pudelmütze mal anders Wie in Sachsen aus Hundefell Kleidung wird

Wolle vom verstorbenen Hund

Die Wollmanufaktur von André und Conny Böhme in Leukersdorf im Erzgebirge ist europaweit eine der Anlaufstellen für alle, die bei Stricktextil eine spezielle Vorliebe haben - Pullover, Mützen oder Socken aus Hundefell. "Das hat sich einfach so ergeben von der Anfrage her", sagt Conny Böhme.

Ein Hundebesitzer, dessen Hund gestorben war, habe noch die Hundewolle gehabt und habe von ihnen gehört: "Er sprach uns dann an und fragte, ob das möglich wäre. Und so entstand bei dem Besitzer in dem Fall die Idee, sich daraus eine Mütze stricken zu lassen. Das war hochemotional."

Für Hundesitzer sei es etwas ganz besonderes, von dem eigenen Hund die Wolle in der Hand zu halten. "Das ist eine Mega-Erinnerung, die immer bleibt. Und wenn dann der Hund noch mit einem Gassi gehen kann und man hat die Mütze auf von dem Hund, der an der Seite läuft, dann sind die Leute völlig happy."

Ausgekämmte Hundewolle am besten

Es geht bei der Woolmanufaktur also nicht um die Schur gewaltiger Hundeherden, sondern es ist jedes Mal eine ganz individuelle Geschichte. Vom Eingang des Wollflieses von einem Hundebesitzer bis zur Verarbeitung zu Wolle dauere es etwa eine Woche, so Conny Böhme. Ausgekämmt vom Hundefell sei die Wolle am besten: "Dann hat man eine gute, gleichmäßige Länge. Es gehen auch Schnitthaare, aber nicht so gut," so Conny Böhme.

