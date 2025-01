Bei der Neuwahl des Betriebsrats im Zwickauer Volkswagen-Werk hat die Liste der IG Metall eine deutliche Mehrheit erhalten. Wie die Gewerkschaft in Zwickau mitteilte, sind 88,55 Prozent der abgegebenen Stimmen auf ihre Liste entfallen. Damit erhalte sie 33 der 37 Mandate. Die Wahlbeteiligung lag den Angaben zufolge bei knapp 70 Prozent. Die Neuwahl wurde von einem noch laufenden Rechtsstreit ausgelöst. In dessen Zuge war der Betriebsrat im Oktober 2024 zurückgetreten .

Nach einer Klage von Konkurrenten um die Betriebsratsposten hatten Arbeitsgerichte in zwei Instanzen die Wahl 2022 für unwirksam erklärt. Derzeit liege der Fall vor dem Bundesarbeitsgericht. Nun wurde die Neuwahl vor dem endgültigen Urteil vorgezogen. Eine betriebsratslose Zeit in den aktuell schwierigen Zeiten für das Unternehmen solle verhindert werden, hieß es. Am Standort Zwickau produziert VW ausschließlich Elektroautos. Zuletzt ist die Nachfrage danach gesunken.