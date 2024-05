Die Verkehrsverbünde in Sachsen und die Deutsche Bahn ziehen zum ersten Geburtstag des Deutschland-Tickets in Sachsen eine weitgehend positive Bilanz. Das hat eine Umfrage von MDR SACHSEN bei den betroffenen Unternehmen ergeben. Danach haben sich die Ticket-Zahlen in einigen Regionen innerhalb eines Jahres verdoppelt. Allein beim Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) in Dresden werden aktuell 155.000 Deutschland-Tickets im Monat ausgegeben. Zum Start im Mai 2023 seien es 74.000 gewesen, so der VVO.