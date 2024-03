Das Deutschlandticket kann seit dem 1. Mai 2023 für 49 Euro im Monat genutzt werden. Elf Monate nach der Einführung gibt es noch immer unterschiedliche Regelungen in der Schülerbeförderung in Sachsen-Anhalt. Während etwa im Landkreis Börde alle Anspruchsberechtigten ein Deutschlandticket bekommen, gibt es in den Landkreisen Jerichower Land und Salzlandkreis Zubuchoption für die Familien. Mit denen kann das Schülerticket zum Deutschlandticket aufgewertet werden.