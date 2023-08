Im Ausflugsverkehr und im Eisenbahn-Regionalverkehr sei es deutlich voller geworden und zwar so sehr, dass Leute teils nicht mehr in die Züge kämen. Züge zwischen Erfurt und Jena seien schon vor Einführung des Tickets stark frequentiert gewesen. Das habe sich nun nochmal verschärft. Auch in den Städten seien die Bahnen zu Hauptverkehrszeiten komplett voll.