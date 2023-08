Schwierigkeiten gibt es manchmal noch beim Auslesen der Chipkarten, da nicht alle der knapp 75 Verkehrsverbünde in Deutschland den gleichen Standard nutzen. Weil die Verbünde eine dreimonatige Kulanzphase eingeführt hatten, wurden in diesen vom Fahrgast unverschuldeten Fällen bisher aber in der Regel keine Strafen fällig. Und das wird auch erstmal so bleiben, weiß Juliane Vettermann vom Mitteldeutschen Verkehrsverbund: "Die Kulanzphase läuft weiter. Darauf hat man sich verständigt, damit wirklich alle Kunden, die das nutzen möchten, mit einem guten Fahrgefühl wieder nach Hause gehen können."