Hatten Sie schon erste Bilanz-Momente, wie Sie diese Jahre in Dresden in Ihrer Autobiografie irgendwann beschreiben werden? So mit Vermeer, Gerhard Richter – und Caspar David Friedrich haben Sie ja auch noch im Ärmel.

Ja, natürlich. Ich habe ja eine Art politisches Tagebuch geschrieben, weil in keiner meiner bisherigen Stationen diese Dichte an Ereignissen jeden Tag war – im Positiven wie im Negativen: Ich bin mitten rein in den Bilderstreit, der schon begonnen hatte, Pegida war in Hochform, Angela Merkel war am 3. Oktober gerade mit faulen Eiern beschmissen worden. Ich kam in eine extrem aufgeheizte Atmosphäre und dann fand ich das eigentlich toll, geprägt vom Theater und von Peymann, in diesem Bilderstreit mit meiner Kollegin Hilke Wagner Formate zu entwickeln, es richtig auszufechten in einer Art permanenten Konferenz im Beuysschen Sinne.

Aber natürlich haben wir auch große Ausstellungen in den Freistaat gebracht und die Besucherzahlen extrem gesteigert. Für Formate wie die Kinderbiennale und viele internationale Kongresse, die ich auch selber noch eingeführt habe, habe ich immer komplett die Drittmittel selber mit eingeworben. Wir haben uns entschieden zu restituieren, was vorher lange brach lag. Allein mit den drei ethnologischen Museen sind wir, was innovative Ansätze betrifft, führend in Deutschland. Klar gefällt das nicht allen.

Auch in Bezug auf Mitarbeiterführung haben wir zum Beispiel viele neue Formate eingeführt, wie so eine Art Inhouse-Coaching. International haben die SKD Deutschland eigentlich viel mehr repräsentiert als irgendein anderes Museum. Wir haben ganz viele co-kuratierte Ausstellungen in vielen Ländern gemacht.

Der Wissenschaftsrat hat in seinem Gutachten die größte deutsche Kulturinstitution, deren Präsidentin Sie nun werden, als dysfunktional beschrieben. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz schöpfe ihre Potenziale nicht aus, sei international nicht konkurrenzfähig. Ist das genau die Art von Aufgabe, die sie reizt?

Ich begleite ja im Beirat, aber natürlich auch in den innerdeutschen Diskussionen diesen Reformprozess schon lange und habe das Gutachten des Wissenschaftsrats damals auch intensiv gelesen. Wir waren mit vielem einverstanden, aber nicht mit allem – zum Beispiel nicht mit der Zerschlagung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz in lauter einzelne Institutionen. Ich habe immer auch an die Wichtigkeit eines Zusammenhangs geglaubt, bei gleichzeitiger Entbürokratisierung und Stärkung der Autonomie der einzelnen Einrichtungen. Von daher bin ich aufs Beste vertraut damit.

Also es ist jetzt nichts, was mich überrascht, sondern ich sehe mit wirklich vollem Respekt, was allein im letzten Jahr passiert ist und wie eine Aufbruchstimmung bis in die Mitarbeiterschaft tief hineingeht, die stark mit einbezogen werden. Da wird ganz Großes geleistet und ich bin stolz, wenn ich in diesem Reformprozess mitwirken kann und mit einsteigen kann.