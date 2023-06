"Der Betrug hat so gut funktioniert, weil er so schlecht war." Diesen Satz hatte der Vorsitzende Richter in der Urteilsbegründung gegen den 54-jährigen Betrüger aus den Niederlanden formuliert. Nach Ansicht des Rechnungshofes hat der Betrug auch funktioniert, weil bei den Staatlichen Kunstsammlungen (SKD) etliches im Argen lag.

Nach Beratungen mit dem Landeskriminalamt und der Staatsanwaltschaft entschied die Generaldirektorin der SKD, Marion Ackermann, die Rückführung selbst durchzuführen. Am 26. Dezember 2021 reiste sie mit Mitgliedern der Geschäftsführung im Rahmen einer Dienstreise nach Antwerpen - anbei 40.000 Euro an Spendengeldern. So ist es bekannt und so steht es auch im Bericht des Sächsischen Rechnungshofes. Dann: kein Orden, aber Geld weg, später Betrüger verurteilt.