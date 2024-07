Von Dresden nach Berlin SKD-Chefin Ackermann wechselt 2025 zur Stiftung Preußischer Kulturbesitz

Marion Ackermann wechselt von Dresden nach Berlin. Die derzeitige Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) wird die neue Präsidentin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK). Das gab der Stiftungsrat am Montag bei einer Pressekonferenz in Berlin bekannt. Nach dem Abschied Christian Thielemanns von der Semperoper, der an die Berliner Staatsoper geht, ist dies bereits der zweite Wechsel einer wichtigen Kulturschaffenden von Dresden in die Hauptstadt innerhalb eines Jahres.