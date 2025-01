An diesem Morgen sind 1.100 Blutspenden in Dresden eingetroffen. Das sei eine gute Menge. Bei nur 800 Blutbeutel wird es schon eng, so Johnsen: "Wir knapsen immer am untersten Limit". Es könne sein, dass von einer Blutgruppe nicht genug da ist. Das sei problematisch, besonders für Betroffene, darunter mit seltenen Blutgruppen. So musste etwa nach dem Anschlag in Magdeburg zu Blutspenden aufgerufen werden. Damit es bei normalen Lagen keine Engpässe gibt, arbeitet Johnsens Team in zwei Schichten, auch an Feiertagen und an Wochenenden.