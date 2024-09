In den Sozialen Medien kursiert derzeit ein kurzes Video, das den Augenblick des teilweisen Einsturzes der Carolabrücke in Dresden zeigt. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion MDR SACHSEN sagte, ist dieses Video bekannt: "Im Rahmen der ersten Maßnahmen am Mittwoch haben wir neben Befragungen von Zeugen und Anwohnern auch im Wahrnehmbarkeitsbereich nach möglichen Videoaufnahmen gesucht." In diesem Rahmen ist der Polizei das von Ihnen verlinkte Video ebenfalls bekannt geworden. "Das Video ist echt."



Das Video zeigt den Einsturz der Brücke aus der Perspektive eines Schiffes am Terassenufer. Zu sehen ist außerdem, dass zum Zeitpunkt des Einsturzes ein weißer Transporter die Brücke auf dem Brückenzug A in Richtung Neustadt passiert.