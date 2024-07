Manche Wanderer reisen weit an

Mittlerweile sind alle eingetrudelt und Martin Nitsche ergreift wieder das Wort. Trotz des lockeren Charakters will die Gemeinschaft heute um die zehn Kilometer schaffen. Aber sie sind ja ohnehin zum Wandern und nicht nur Quatschen angereist - aus verschiedenen Bundesländern und teilweise sogar aus Nachbarländern Deutschlands. Bildrechte: MDR/Adam Beyer

Deshalb setzt sich die Gruppe aus über 30 Menschen auch flott in Bewegung. Es geht über Feldwege, auf Trampelpfaden durch den Wald und über alte Stufen einen Berg hinab. Schließlich findet sich die Wandertruppe auf einer mäßig befahrenen Landstraße wieder. Nur ein kleiner Betonstreifen an der Leitplanke bieten ihnen Platz neben der Straße. Auf diesem schlängelt sich die Reihe der Wanderer in FKK die Straße hinab. Die vorbeifahrenden Autos scheinen sie kaum zu stören.

Naturismus und nicht FKK

Ein braungebrannter Mann erklärt: "Ich mag den Ausdruck FKK nicht so sehr. Das klingt immer so althergebracht. International spricht man immer vom Naturismus und das trifft es auch ein bisschen mehr, weil man eigentlich die Verbundenheit zur Natur im Vordergrund hat." Das Nackt-Laufen sei nur ein Aspekt davon. Viel mehr ginge es auch darum, die Natur als Einheit zu betrachten und den Menschen eben als Teil davon. Dazu gehöre auch, möglichst müllarm und ressourcenschonend zu leben. Bildrechte: MDR/Adam Beyer

Die Vorteile des Nacktwandern

Die Bewegung hilft offensichtlich, denn immer mehr Kleidungsstücke fallen, dem frischen Morgen zum Trotz. Als dann auch die Sonne herauskommt, schließen sich auch die Letzten in der Gruppe an. Eine gute Entscheidung, denn als Nächstes geht es 850 Stufen zur Brand-Aussicht hinauf. Alle kommen ins Schnaufen. Als die Letzten den Aufstieg hinter sich haben, halten sie kurz inne. Das war anstrengend. Manche ziehen ein Handtuch aus dem Rucksack und reiben sich Tropfen vom Körper. Ein muskulöser Mann stillt seinen Durst, während von seiner dunklen Haut Dampf aufsteigt. Bildrechte: MDR/Adam Beyer

Die Anstrengung wird belohnt. Von hier oben bietet sich der Gruppe ein sonniges Panorama der Sächsischen Schweiz. Es werden freudig Fotos mit der weitläufigen Aussicht gemacht. Einer macht Liegestütze für die Kamera. "Spürt ihr die Wärme?" Eine Teilnehmerin mit großem Strohhut steht auf dunklem glatten Fels. "Die Steine strahlen die Wärme der Sonne richtig zurück. Das würde man mit Kleidung gar nicht wahrnehmen können." Gruppenleiter Nitsche erklärt, dass das der Reiz beim Nacktwandern sei. Man könne seine Umgebung viel besser wahrnehmen. Außerdem sei es eben auch viel angenehmer ohne verschwitzte Kleidung unterwegs zu sein. Bildrechte: MDR/Adam Beyer

Niemand soll gestört werden

Dennoch ist es ein ungewöhnliches Schauspiel, wenn eine so große Gruppe nackter Menschen durch den Wald spaziert. Über die letzten Stunden kamen der Gruppe immer wieder andere Wanderer entgegen, doch die Reaktionen fallen immer erstaunlich gedämpft aus. Es wird nett gegrüßt, vielleicht ein kleiner freundlicher Witz zum Besten gegeben, aber es kommt zu keiner Konfrontation. Das möchte Martin Nitsche auch keinesfalls. Für ihn ist es wichtig, dass sie niemanden stören. An sich ist Nacktsein nicht strafbar, sondern nur das Belästigen anderer Menschen in der Öffentlichkeit. Diese rechtlichen Umstände erklärt der Verein auch auf seiner Webseite. Für den Ausnahmefall hätten die meisten auch eine "Notfallhose" dabei, falls sich wirklich mal jemand empört zeigen sollte. Bildrechte: MDR/Adam Beyer

Das Argument, dass die nackten Wanderer einen schlechten Einfluss auf Kinder haben könnten, findet der Gruppenleiter fehlgeleitet. "Ganz ehrlich, die Kinder haben am allerwenigsten Probleme mit Nacktheit. Es sind dann wirklich die Erwachsenen, die ihre Scham auf die Kinder übertragen." Die Nacktheit der Gruppe habe nichts mit Sexualität zu tun. Darauf würde im Verein geachtet. Bildrechte: MDR/Adam Beyer

Es wird einige Tage gewandert

Nach einer Mittagspause auf dem Plateau möchte die Wandertruppe zügig weiter. Schließlich haben sie noch einiges an Weg vor sich. Doch ein Pärchen möchte kurz noch ein Ständchen zum Besten geben. Mit Handys in der Hand stellen sich die Zwei inmitten der Rastenden auf und stimmen, sogar zweistimmig, ein Lied an. Zur Melodie von "Die Gedanken sind frei" singen sie den leicht abgewandelten Text "Naturisten sind frei". Alle anderen lauschen aufmerksam. Als die letzten Töne ausklingen wird geklatscht. Einer ruft: "Warum habt ihr nicht vorher Bescheid gesagt? Wir hätten doch alle mitsingen können." Bildrechte: MDR/Adam Beyer