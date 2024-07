Eine Fachjury wird die Fotos der Wettbewerbsteilnehmer nach den Kriterien Themenbezug, Bildgestaltung, Technische Qualität sowie Kreativität und Originalität bewerten. In jeder der vier Kategorien werden drei Aufnahmen prämiert. Bei der Bekanntgabe am 17. November winken der Bestplatzierten laut Tourismusverband attraktive Preise: Einkaufsgutscheine eines renommierten Kameraherstellers sowie Freikarten für ein Fotocamp im November 2025. Zudem präsentiert der Tourismusverband Sächsische Schweiz die zwölf Siegerfotos nicht nur in einer Ausstellung im Nationalparkzentrum und in seiner Jahresbroschüre, sondern illustriert mit ihnen auch einen nichtkommerziellen Kalender.