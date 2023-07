Am Montag durchfährt mich ein Schreck, gerade wollen wir ins Freibad aufbrechen. Mist, ich habe meinen Badeanzug vergessen. Ach, stimmt ja, den brauchen wir gar nicht. Erst langsam rieselt das Bewusstsein für die neue Halbnacktheit ein. Mit dem Fahrrad fahren Madeleine und ich in das Hebbelbad nach Dresden-Cotta. Das Thermometer zeigt 30 Grad im Schatten, die Sonne brennt und während wir mit trockener Kehle über die Flügelwegbrücke strampeln, kann ich mir nichts Besseres vorstellen, als nachher ins kalte Wasser zu springen. Nur zehn Minuten später erklärt uns die Frau am Einlass, wo wir die Bademeister finden.

Das Hebbelbad in Dresden-Cotta ist ein ganz normales Freibad. Das Wasser ist angenehm kalt, neben uns entdecken wir nur wenige Frauen mit nackten Brüsten. Bildrechte: Katrin Tominski

Madeleine: Ich bin mit dem Schwimmsport in der DDR aufgewachsen. Vom Vorschulalter weiß ich noch, wie wir – Jungs wie Mädchen – im Becken der Schwimmhalle meiner Heimatstadt die ersten Schwimmzüge lernten. Und zwar nur mit Badekappe! Begründet wurde das Nacktschwimmen in der DDR als Bestandteil der Sexualerziehung, heißt es in einer Reportage aus den 1980er-Jahren. Ich glaube dagegen, dass es in der Planwirtschaft hin und wieder an Badebekleidung für Kindergruppen fehlte. Denn es dauerte nicht lange und wir hatten unsere Einheitsbadeanzüge aus Dederon in blau.

Seither bin ich un- oder halbbekleidet durch kein öffentliches Schwimmbecken mehr gekrault. Dementsprechend nervös fühle ich mich jetzt, als ich mit meiner Kollegin im Hebbelbad in Cotta stehe, um oben-ohne zu testen. Bevor ich kneife, entscheide ich mich für die Flucht nach vorn: Klamotten runter, Bikinischlüpfer an und auf zum Bademeister fürs erste Interview.

Katrin: Ja, die Bademeister. Darüber hatten wir ja noch gar nicht gesprochen. Führen wir das Gespräch mit ihnen auch oben-ohne oder bedecken wir uns für die Interview-Situation? Es bleibt keine Zeit, über die Antwort zu sinnieren. Kaum sind wir auf der Liegewiese, legt Madeleine ihre Tasche ab, zieht blank und steuert die Bademeister an. Diese Frage ist also beantwortet.

Erhobenen Hauptes (jetzt ja keine Unsicherheit anmerken lassen) laufen wir über die Wiese zum Beckenrand, biegen kurz links ein und steuern direkt zwei Bademeister an. Blicke treffen uns – vom Kiosk, vom Wasser, vom Beckenrand. Gefühlt steuern wir durch einen ganzen Korridor verhohlener Blicke. Gerade bin ich ganz froh, dass ich hier nicht allein bin.

Nackte Brüste - noch niemals Beschwerden

Die Bademeister stehen unter dem Sonnenschirm, den Blick auf das Wasser gerichtet und begrüßen uns lässig. Kein Zeichen der Verwunderung. "Sie sind nicht die ersten Frauen oben-ohne", erklärt Bademeister Robert. "Wir haben das schon immer und es war nie ein Thema, ich hatte niemals Beschwerden. Wer sich obenrum ausziehen will, zieht sich aus." Meistens würden die Frauen einzeln für sich auf der Wiese in der Sonne liegen. Beschwerden wie in Berlin habe es noch nie gegeben, weder von der einen noch von der anderen Seite.

Oben-ohne-Baden - das bringt Dresdner Bademeister längst nicht aus der Fassung. "Frauen haben bei uns schon immer blank gezogen", erklären sie. Es habe sich auch noch nie jemand beschwert. Bildrechte: Katrin Tominski

FKK-Kultur in Dresden

Madeleine: Auch in anderen Dresdner Freibädern wird das Oben-ohne-Sonnen toleriert. Es wolle ja keiner Bikinistreifen haben, versetzt sich Schwimmmeister Robert in die Bikiniträgerfraktion hinein. Da gehe ich mit. In und um Dresden kann ich jede Menge Plätze zum FKK-Baden aufzählen, angefangen mit dem Freibad in Dölzschen und dem FKK-Bad Wostra.

Mal liegen die Nackigen weit entfernt von den Textilen, mal grenzen Schilder auf einer unsichtbaren Linie den Bereich ab und man kann sich direkt auf dem "Grenzstreifen" eine Decke teilen. An Seen und Teichen trifft man sowieso auf ein Sammelsurium textilbedeckter und nackter Haut.

Nackt an der Kiesgrube

Katrin: Bademeister Marco fügt hinzu: Badmeister Marco fügt hinzu: “Nackte Brüste sind wirklich das geringste Problem, was wir in den Dresdner Freibädern haben.” Seit 35 Jahren verfolgt er das Leben im Sommer vom Beckenrand. Was ist heute anders als vor 30 Jahren? "Die Heranwachsenden waren nicht so sexualisiert wie heute", erklärt er. "Wir haben alle nackt an der Kiesgrube gelegen, da war gar nichts dabei." Grundsätzlich solle jeder baden können, wie er sich wohlfühle. "Von oben-ohne bis Burkini – alles ist möglich."

Frauen bestärken uns

Das findet eine 69-jährige Dresdnerin gut. Als wir nach dem Gespräch ins Becken springen, winkt sie zu uns herüber. "Oben-ohne – das finde ich prima, würde ich auch sofort machen, wenn ich zehn Jahre jünger wäre", meint sie lachend. Madeleine ist erfreut und enttäuscht zugleich. "Nackte Brüste sind doch nicht ans Alter gebunden", antwortet sie. "Ja", meint die Dresdnerin, aber für sie persönlich komme (Halb)Nacktheit im geschützten FKK-Umfeld eher in Frage. "Bei der Jugend", erzählt sie weiter, "werden die Badesachen immer länger. Selbst das Umziehen werde zum Problem, alles scheint verkrampfter. Ich hoffe, diese Befangenheit setzt sich nicht durch", erklärt sie.

Diese Meinung teilt ein Rentner auf einer Bank am Beckenrand. Nacktheit sei in seiner Generation kein Problem. "Wir sind gewöhnt, FKK zu baden. Daher kann ich die neue Regel der Dresdner Bäder nur begrüßen", sagt er. Eine andere Frau strahlt uns aus dem Wasser an, schwimmt an den Beckenrand und fragt nach: "Ich wusste nicht, dass man oben-ohne baden kann. Ich finde das toll. Warum sollen sich die Frauen verhüllen?" Mit so viel positiver Resonanz haben wir nicht gerechnet. Wahrscheinlich waren uns die Berlin-Ereignisse zu präsent.

Madeleine: Denn faktisch haben Frauen wegen derselben Freizügigkeit schon einen Platzverweis bekommen. So sollte in Berlin eine barbusige Frau 2021 einen Wasserspielplatz verlassen, ein Jahr später durfte eine Frau nur mit Badehose bekleidet nicht in einem Berliner Hallenbad schwimmen.

Unter dem Motto "Gleiche Brust für alle" gründeten sich daraufhin deutschlandweit Gruppen - auch in Sachsen. Einer ihrer Grundsätze: Ein nackter Oberkörper erregt kein öffentliches Ärgernis und stellt keine Belästigung der Allgemeinheit dar.

Halbnackt im Textilbereich

Katrin: Aya ist zweifache Mutter, lebt in der Sächsischen Schweiz und engagiert sich als Aktivistin von "Gleiche Brust für alle" in Dresden. Für uns ist sie extra ins Georg-Arnhold-Bad gekommen, wohin wir jetzt auch gewechselt sind. Wir können ja nicht nur ein Freibad besuchen. Jetzt stehen wir am Beckenrand, den heißen Beton unter den Füßen. Auch hier gibt es verhohlene Blicke, denn wir drei Frauen sind oben-ohne fast die einzigen. Halbnackt im Textilbereich - dieses sonderbare Gefühl bleibt.

Pflicht zur Verhüllung entstammt dem Religiösen

Aya holt aus: "Die Pflicht zur Verhüllung entstammt dem Religiösen und hat eigentlich immer etwas mit Unterdrückung zu tun. Es sind immer die weiblichen Personen, die unterdrückt worden sind oder unterdrückt werden", erklärt uns die 31-Jährige. Es dominiere eine sexualisierte Lesart der Dinge: "Männer müssen vor ihren eigenen Trieben geschützt werden, indem Frauen ihre Haare oder wie im alten Japan ihr Handgelenk zu bedecken haben, weil es sonst anstößig ist."

Helena und Aya engagieren sich im Bündnis "Gleiche Brust für alle" für Gleichberechtigung. Bildrechte: Katrin Tominski

Frauen sind nicht für die Triebe der Männer verantwortlich

Aya fordert: "Davon müssen wir gesellschaftlich wegkommen, weil es ein Machtverhältnis ist. Weil es Männer in Schutz nimmt, dass sie ihre eigenen Triebe nicht zu regulieren haben und uns in die Pflicht nimmt, für die Triebe anderer verantwortlich zu sein. Das stammt aus dem vorigen Jahrhundert – oder besser aus vielen Jahrhunderten vor unserer Zeit."

Katrin: Ich verstehe, was sie sagen will. Auch ich bin groß geworden mit der Maßgabe: "Zieh' dich ordentlich an. Der Rock bitte nicht zu kurz! Das ziemt sich nicht." Auch ich bin groß geworden in einer Zeit, in der Jungs und Männer irgendwie mehr Dinge selbstverständlicher tun durften. Früher dachte ich immer, Emanzipation brauchen wir nicht, wir Frauen sind gleichberechtigt. Je älter ich werde, desto mehr stelle ich das in Frage.

Helena begrüßt die neue Oben-ohne-Regelung der Dresdner Bäder: "Im besten Fall geht jeder so wie er möchte ins Freibad." Bildrechte: Katrin Tominski

Bäderbetrieb reagiert auf gesellschaftliche Veränderung

Madeleine: Im Zuge der Diskussion um nackte Brüste in Bädern schickten die Aktivistinnen "Gleiche Brust für alle" vor einem Jahr einen Brief an die Städtischen Bäder von Dresden. Allerdings blieb er unbeantwortet. Das änderte sich mit einer Beschwerde einer des Bades verwiesenen barbusigen Schwimmerin in Berlin. Als Folge wurde das Oben-ohne-Baden in Berliner Schwimmhallen und Sommerbädern geschlechterunabhängig zugelassen.

