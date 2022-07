Die Wohnungsgenossenschaft Dippoldiswalde im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge verringert wegen drastisch gestiegener Energiepreise die Versorgung mit Warmwasser. Betroffen von der seit Freitag, dem 1. Juli laufenden Einschränkung, seien knapp die Hälfte ihrer rund 600 Wohnungen. Diese werden mit Gas beheizt. Das erklärte Genossenschafts-Vorstand Falk Kühn-Meisegeier am Montag dem MDR SACHSEN.

Das warme Wasser für Küche und Bad ist in knapp 300 von insgesamt 600 Wohnungen der Genossenschaft nicht mehr wie gewohnt rund um die Uhr, sondern nur noch zeitweise verfügbar. Nach der Regelung bleibt Warmwasser in den Hauptnutzungszeiten am Morgen, Mittag und am Abend verfügbar. Laut einem Facebook-Post, der einen Aushang des Vermieters zeigt, fließt nur kaltes Wasser zwischen acht und elf Uhr morgens und von 13 bis 17 Uhr, beziehungsweise 13 bis 16 Uhr am Wochenende. Zwischen 21 Uhr und vier Uhr morgens ist ebenfalls nur kaltes Wasser verfügbar. Eine Regelung, die vor allem Nichtberufstätige betreffen dürfte. Zudem wird die Heizung bis September gar nicht mehr angedreht. Knapp 300 Wohnungen der Wohnungsgenossenschaft Dippoldiswalde werden bis September aus Kostengründen nicht mehr beheizt. (Symbolfoto) Bildrechte: IMAGO/photothek

Vorstand will Mieter "nicht ärgern"

"Es geht nicht darum, die Mieter zu gängeln, sondern sich auf das einzustellen, was wir im nächsten Jahr vielleicht sonst nicht mehr bezahlen können", sagte Kühn-Meisegeier am Montag. Es gehe lediglich um einen Beitrag, sich ein wenig einzuschränken: "Wir wollen, dass Mieter gut durch diese Krise kommen. Das Leben ist so schon teuer genug." Im Gespräch mit MDR SACHSEN ergänzte er: "Wir wollen, dass unsere Leute im nächsten Jahr keinen Schreck bekommen, wenn sie auf ihre Nebenkosten-Abrechnung schauen."

Nach Kühn-Meisegeiers Angaben muss die Genossenschaft beim örtlichen Energieversorger in Vorkasse gehen. Statt mit rund 100.000 Euro Vorauszahlungen wie für das Jahr 2021 rechne die Genossenschaft für das Jahr 2022 nun mit 400.000 Euro, sagte Vorstand Kühn-Meisegeier MDR SACHSEN. Durch hohe Nachzahlungen bei den Betriebskosten, droht Menschen, die wenig sparen oder zurücklegen können, der Sturz in die Armut. Bildrechte: dpa

Bei den Mietern stoßen laut Genossenschaft die Einsparungen auf Verständnis. Allerdings beziehe die Genossenschaft in sozialen Medien derzeit "virale Dresche". So postete ein Facebook-User die Ankündigung des Vorstandes und schrieb dazu: "Frei nach Hildegard Knef: So langsam geht's bergab". Der Vorstand verteidigt sich dagegen mit dem Argument: "Bei uns wohnen keine Einkommensmillionäre. Die Leuten müssen einfach die Preisspirale bewältigen können." Der Vorstand werde nun den Effekt der Energiedrosselung jeden Monat mit Blick auf die Zähler abschätzen.

