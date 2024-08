Nach Unfall Kran soll Lok der Weißeritztalbahn wieder auf Gleis heben

Die Bahnhofstraße war am Montagabend wieder für den Verkehr freigegeben worden. Wie ein Polizeisprecher MDR SACHSEN sagte, sind Augenzeugen zum Unfallhergang befragt worden. Die Ermittlungen dauerten an.

Der Polizei zufolge war am Montagmittag an einem unbeschrankten Bahnübergang in Dippoldiswalde ein Lkw mit einer Dampflok kollidiert. Fünf Menschen wurden dabei leicht verletzt. Bei dem Unfall waren auch ein Trafohäuschen, ein Lichtsignal und eine Laterne beschädigt worden. Froß zufolge liegt der Gesamtschaden nach ersten Schätzungen bei über 100.000 Euro, davon 50.000 Euro an der Lokomotive.